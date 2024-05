La ProLoco San Giorgio su Legnano è tornata attiva dopo qualche mese. Lunedì 29 aprile, in occasione dell’assemblea dei soci, si è dato vita a un nuovo consiglio direttivo.

Nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di San Giorgio su Legnano: Stefania Bettini (consigliere), Eleonora Cecchin (segretaria), Valentina Gini (presidente e tesoriere), Alessia La Pietra (consigliere), Marta La Pietra (consigliere), Maria Rita Magnoli (vicepresidente) e Gianni Zuccarelli (consigliere).

Riconfermati alcuni nomi mentre altri sono totalmente nuovi: lo spirito e la voglia di fare rimane sempre la stessa, il nostro obiettivo è unire conoscenza e novità, e spaziare tra le diverse generazioni per avere più punti di vista possibili.

"Vogliamo ringraziare il consiglio uscente che ha reso i primi 4 anni della ProLoco spettacolari; è grazie a loro che San Giorgio è tornata attiva e adesso è pronta per una nuova stagione di eventi. A questo proposito abbiamo un importante annuncio per voi: il 13 luglio 2024 è confermata la seconda edizione del Tira Tardi a San Giorgio! Chi ha già partecipato sa che è un evento imperdibile e chi non ne ha avuto l’occasione non può lasciarsela scappare questa volta!"