Nuovo attraversamento pedonale luminoso a Cusago

Per la tutela dei pedoni il Comune di Cusago ha attivato un nuovo passaggio pedonale luminoso. In questi giorni è entrato in funzione il secondo attraversamento pedonale luminoso, collocato in Via Baggio, all'incrocio con via Foscolo.

Segnaletica intelligente

Si tratta di un sistema di attraversamento intelligente, dotato di segnaletica luminosa bifacciale e di un sensore che, attivandosi al passaggio del pedone, produce un aumento di intensità della luce e accensione di luci lampeggianti arancioni. La tecnologia al sevizio della comunità. Entro breve tempo ne sarà collocato un altro sulla via Bareggio all'incrocio con la via Leopardi. Un ottimo intervento per tutelare la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada.