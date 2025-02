Nuovo asilo nido, iniziati i lavori a Cornaredo

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Cornaredo all’interno dell’area a verde situata tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane.

Nuovo asilo nido

L’intervento è stato finanziato con risorse statali previste dal PNRR per 864.000 euro e con risorse proprie dell’Ente per 506.000 euro, per un totale di 1.370.000 euro.

La struttura, realizzata interamente in legno, ospiterà fino a 36 bambini da 0 a 2 anni suddivisi in due sezioni: una per 12 lattanti e una per 24 divezzi. Ogni sezione avrà un locale dedicato ad attività educative, ricreative, al consumo dei pasti, nonché un locale per il riposo e i servizi igienici dedicati.

Fondi Pnrr e comunali

Il nuovo asilo sarà ecosostenibile, progettato e realizzato con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, dotato di pannelli fotovoltaici, improntato sul risparmio energetico e con alti livelli di isolamento. La durata prevista del cantiere è di 240 giorni.

«Il nuovo asilo nido comunale – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Renato Tiraboschi – andrà a dare una risposta concreta a una necessità in continua crescita nel nostro paese. Da anni, infatti, ci sono bambini che non riescono ad accedere alle strutture attualmente presenti in città e questa emergenza sarebbe diventata ancora più forte nel futuro viste le nuove costruzioni che stanno sorgendo a Cornaredo».

I numeri parlano chiaro: l’unità d’offerta comunale consente ad oggi di accogliere 70 bambini presso l’asilo nido di via Imbriani e 21 presso la sede di San Pietro all’Olmo, oltre a 20 bambini nella sezione Primavera (24-36 mesi). Esaminando i dati relativi alle iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2021/22, quello che emerge è che il numero di bambini in lista d’attesa continua a crescere di anno in anno e nel 2024/25 è di 34.

Spazio per 36 bimbi