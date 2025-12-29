Nuovi pc per lo sportello disabili di Anffas

Due nuovi pc per lo sportello disabili Anffas di via Colli di Sant’Erasmo a Legnano.

Il Comune dota lo sportello disabili di due nuovi pc

A fornirli al Sai (Sportello di accoglienza e informazione), gestito da anni da Anffas, un servizio di supporto alle persone con disabilità nelle pratiche di amministrazione di sostegno e più in generale burocratiche, è stata l’Amministrazione comunale, nell’ambito della strategia “La Scuola si fa città”.

Dopo l’inaugurazione dei solarium nel mese di ottobre proseguono le azioni di rigenerazione del parco dell’ex Sanatorio che, oltre a prevedere la realizzazione dei percorsi storici e la riqualificazione della vecchia serra (interventi al via nel mese di gennaio), contempla l’assegnazione di un contributo per l’avvio di iniziative all’interno del Parco e la sua apertura al pubblico tutti i giorni.

Assegnato l’incarico per coordinare le attività

A questo proposito è stato assegnato alla società Nunow srl il compito, insieme con le associazioni e gli enti operanti nel Parco stesso, di studiare un modello di gestione coordinata delle attività. La durata di questo affidamento di servizio andrà sino al mese di dicembre 2027 compreso, termine entro il quale si saranno create le condizioni perché le attività possano proseguire, anche terminato il periodo della strategia “La Scuola si fa città”. Tra gli altri obiettivi c’è anche il consolidamento del Sai. Da qui l’acquisto da parte del Comune di due computer, in sostituzione di quelli usati, all’interno del progetto di rigenerazione urbana. L’avvio delle attività di Nunow è previsto all’inizio del 2026.

Nella foto di copertina: la consegna dei nuovi computer allo sportello disabili di Anffas con la vicesindaco Anna Pavan