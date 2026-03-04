Il nuovo divieto interesserà la fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00 e sarà in vigore il 2° e il 4° venerdì del mese

Partirà venerdì prossimo (13 marzo) e si protrarrà almeno per tre mesi il progetto sperimentale di spazzamento meccanizzato che andrà ad interessare dieci vie del quartiere San Paolo di Legnano (Abruzzi, Ancona, Basilicata, Lazio, Molise, Ravenna, Rimini, Sicilia, Somalia e Verona).

Nuovi orari di spazzamento delle strade

L’iniziativa risponde alla volontà dell’Amministrazione comunale di testare se, spostando il divieto di sosta per spazzamento in una fascia oraria più comoda rispetto a quella del mattino presto, in cui la gente esce di casa e ha necessità di muoversi e di poter parcheggiare più agevolmente, si riesca o meno a ridurre le criticità che emergono attualmente (il passaggio della spazzatrice è, infatti, spesso ostacolato dalle numerose auto lasciate in sosta). Il nuovo divieto interesserà la fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00 e sarà in vigore il 2° e il 4° venerdì del mese.

Come precisato, trattandosi di un’attività in via sperimentale, non sono previste sanzioni.