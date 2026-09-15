Nuovi mezzi rimossi alle case Aler di via Fusè

Prosegue la rimozione dei veicoli abbandonati nei cortili Aler: altre sette auto prelevate in via Fusé. Continua l’azione dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso per la rimozione dei veicoli abbandonati dai cortili delle case Aler dei comprensori cittadini.

Rimosse altre sette vetture

La scorsa settimana sono state infatti rimosse altre sette autovetture da via Fusé, alcune delle quali versavano in condizioni particolarmente degradate. L’intervento complessivo prevede il prelievo e lo smaltimento progressivo di tutti i 68 mezzi abbandonati che occupano illegittimamente gli spazi comuni. Tra autovetture e ciclomotori fuori uso, diversi veicoli giacevano nelle aree cortilive da oltre vent’anni. Entro fine anno si completerà la bonifica.

Operazione condivisa

L’intervento ha richiesto un importante spiegamento di uomini e mezzi. Sul posto erano presenti la ditta incaricata delle operazioni di recupero, gli agenti della Polizia Locale che hanno seguito l’intero iter procedurale, comprese le notifiche ai precedenti proprietari dei veicoli, e gli operatori di Amaga impegnati nella pulizia delle aree compromesse dai rifiuti accumulati all’interno e attorno alle auto abbandonate.

Presenti anche il sindaco Cesare Nai e gli assessori competenti, i cui uffici hanno lavorato alla definizione di un protocollo operativo condiviso con Aler che ha reso possibile l’effettiva rimozione dei mezzi, superando le numerose complessità normative e procedurali che caratterizzano questo tipo di interventi.

«Entro la fine dell’anno completeremo un’operazione attesa da decenni – commenta l’assessore all’Ambiente, Valter Bertani -. Molti possono stupirsi dei tempi necessari, ma si tratta di procedure particolarmente articolate, che richiedono il rispetto di numerosi adempimenti e prescrizioni di legge. Per questo desidero ringraziare gli uffici comunali che, con grande impegno, sono riusciti a individuare una soluzione efficace nel pieno rispetto della normativa».

Sottolinea l’importanza dell’intervento anche l’assessore alla Polizia Locale, Chiara Bonomi:

«Questo lavoro è stato realizzato pensando innanzitutto ai cittadini che vivono quotidianamente in questi spazi e che meritano un ambiente più decoroso e sicuro. Un sentito ringraziamento va a tutto il Comando della Polizia Locale per la professionalità e la dedizione dimostrate. Auspichiamo che, una volta ripristinate condizioni di ordine e pulizia, queste possano essere mantenute nel tempo».

L’intervento rientra nel più ampio programma di recupero e riqualificazione delle aree residenziali pubbliche avviato dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.