Nuovi libri per la Pediatria del Fornaroli grazie all'iniziativa della "Cesta solidale"

Nuovi libri per i giovani pazienti della Pediatria dell’Ospedale Fornaroli di Magenta grazie all’iniziativa denominata "Cesta solidale", promossa e realizzata dalle librerie cittadine Il Segnalibro, la Memoria del mondo e La piccola matita.

Durante il periodo pre-natalizio, dal 6 al 24 dicembre, le tre librerie cittadine hanno proposto l’acquisto di un libro, da regalare ai bambini e agli adolescenti ricoverati in ospedale. Questa mattina Luca Malini de La Memoria del mondo ed Emanuela Morani de Il Segnalibro - anche a nome di Bianca Clerici de La piccola matita - hanno consegnato direttamente in reparto i doni raccolti. Ad accoglierli, il dottor Stefano Fiocchi, primario di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Magenta, insieme ad alcuni rappresentanti, sia medici che infermieri, della sua equipe e ai giovani ospiti del reparto. È stato lo stesso dottor Fiocchi a commentare l'iniziativa:

"Ringrazio di cuore le librerie di Magenta per questa bellissima iniziativa che rappresenta un nuovo passo importante per la promozione della cultura del libro fra i bambini, i giovani e gli adolescenti. L’obiettivo è quello di realizzare una vera e propria biblioteca per i giovani pazienti, in collaborazione con le librerie e le associazioni del territorio, con volumi suddivisi per fasce d’età e per genere letterario".