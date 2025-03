Nuovi ingressi nel Distretto del commercio

Si amplia il Distretto del commercio che vede capofila il Comune di Marcallo con Casone e di cui fanno parte i Comuni di Mesero, Boffalora sopra Ticino e ora, come nuovi ingressi, anche Ossona e Santo Stefano Ticino.

Il commercio come priorità

«Fino a oggi Ossona non faceva parte di un Distretto del commercio. Per noi il commercio è una priorità nell'agenda comunale: dobbiamo valorizzare e supportare il commercio locale. Il Distretto del commercio è il punto di partenza, è il motore per sviluppare, incrementare la competitività e l’attrattività di un territorio – afferma il sindaco Giovanni Venegoni - I Comuni che fanno parte del Distretto hanno un filo conduttore che li unisce: ovvero valorizzare i centri storici dei nostri paesi, sostenere le piccole botteghe e quindi far riscoprire un territorio ricco di angoli nascosti da scoprire. Tutto ciò si potrà fare ovviamente coinvolgendo i commercianti locali».

I cinque Comuni insieme

Una volta costituito il Distretto a cinque, con l’aggiunta di questi due nuovi Comuni, «ci siederemo attorno a un tavolo per stilare un programma e sotto la guida e il supporto della Confcommercio Alto Magentino parteciperemo ai bandi che periodicamente vengono aperti per ottenere i finanziamenti per i Distretti del commercio, a cui il commerciante locale potrà aderire», conclude il primo cittadino di Ossona.