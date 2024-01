Nuovi cartelli nei centri sportivi: "Non urlate e non insultate"

"Non urlate e non insultate: perdere non è una tragedia": questo il cartello che verrà apposto nei centri sportivi e nelle palestre a Bareggio e San Martino.

Il nuovo cartello nei centri sportivi e nelle palestre di Bareggio

“Non urlate e non insultate: perdere non è una tragedia. State sereni e godetevi la partita”. Nelle palestre e nei campi sportivi di Bareggio e San Martino verrà affisso un messaggio firmato dall’assessorato allo Sport per invitare tutti a un comportamento corretto e rispettoso del prossimo.

Un'idea dopo il caso Maignan e dei fatti di Salerno

L’idea è arrivata dal consigliere Alice Cerini (lista civica Linda Colombo sindaco).

"Sono anche io mamma di due bambini che fanno sport e devo ammettere che talvolta, anche a questi livelli, si sente scappare qualche parola di troppo che non fa il bene di nessuno. Ho avuto questa idea anche alla luce di quanto accaduto durante l’ultima giornata di campionato: sabato a Udine il portiere del Milan Mike Maignan è stato vittima di razzismo, mentre domenica dalla curva della Salernitana sono state lanciate una pietra e uno snack contro un avversario che aveva fatto gol. Da qui l’idea di lanciare anche nel nostro piccolo come Comune, un messaggio che richiamasse alla correttezza e alla lealtà prendendo spunto da iniziative analoghe che circolano in rete".

Le parole dell'assessore allo Sport

Ha aggiunto poi il vicesindaco e assessore allo Sport Roberto Lonati: