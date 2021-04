Nuovi aiuti dell’Anpi Parabiago alla Caritas

Nuovo atto di solidarietà di Anpi Parabiago verso i più sfortunati. L’associazione partigiani ha donato 500 euro a Caritas per l’acquisto di pacchi alimentari per le famiglie parabiaghesi in difficoltà.

L’aiuto di Anpi alla Caritas per i parabiaghesi

Hanno scritto dalla sezione parabiaghese, il cui presidente è Sergio Dallù:

“La sezione di Parabiago dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) rilevato il crescente numero di cittadini parabiaghesi che si rivolgono al comune, a Caritas e ad altre meritevoli associazioni del territorio per avere un aiuto in questo terribile momento che tutto il Paese sta attraversando, anche quest’anno ha deciso di volgere uno sguardo al sociale contribuendo con altri 500 euro versati alla Caritas di Villastanza di Parabiago in aiuto alle famiglie residenti a Parabiago in difficoltà”.

Il terzo investimento dell’Anpi verso la Caritas

Hanno poi continuato:

“Questo è il terzo intervento che segue a due precedenti versamenti di medesimo importo a Caritas in aprile e maggio dello scorso anno. Come concordato con Caritas i contributi serviranno per l’acquisto di pacchi alimentari da consegnare alle famiglie parabiaghesi più bisognose. In questo periodo, riteniamo fondamentale, dare un contributo alle persone che hanno più sofferto in questo anno terribile dovuto alla pandemia. Mai come in questo periodo lo spirito di solidarietà deve animare l’agire politico delle istituzioni a tutti i livelli e delle organizzazioni, come Anpi, impegnate nel sociale”.