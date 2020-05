Nuovo atto di solidarietà di Anpi Parabiago

Nuovo atto di solidarietà da parte della sezione Anpi di Parabiago verso le famiglie di difficoltà.

Nuovo atto di solidarietà verso chi è in difficoltà

La sezione di Parabiago dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) rilevato il crescente numero di cittadini parabiaghesi che si rivolgono al comune, a Caritas e ad altre meritevoli associazioni del territorio per avere un aiuto in questo terribile momento che tutto il Paese sta attraversando ritiene che ciascuno debba fare la propria parte e, dopo un primo contributo di 500 euro consegnato il 7 aprile scorso alla Caritas di Villastanza di Parabiago, ha deciso di versare un ulteriore contributo sempre a Caritas di altri 500 euro. Come concordato con Caritas i contributi servono per l’acquisto di pacchi alimentari da consegnare alle famiglie Parabiaghesi più bisognose.

Un invito alla cooperazione

“ANPI invita inoltre tutti i cittadini alla cooperazione e alla solidarietà con i meno fortunati – hanno scritto dalla sezione – Ancora in piena emergenza sanitaria, dopo quasi tre mesi, si fa sentire in modo sempre più acuto la voce disperata di chi è rimasto senza un reddito e fatica anche a mettere insieme il pranzo e la cena anche nella nostra ricca regione e nella nostra ricca città. Per questo ANPI invita, in primo luogo i suoi iscritti ed amici e poi tutti i cittadini, a stringersi intorno alle Istituzioni e alle Associazioni che operano in favore dei più poveri e bisognosi con concreti atti di solidarietà convinti che in questo drammatico momento e alla crisi economica che sta segnando e segnerà molti nostri concittadini “nessuno può farcela da solo”. Questo è il momento per dimostrare con atti concreti ciascuno il proprio senso civico e la propria generosità”.

