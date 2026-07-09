Selezionata tra oltre 7.000 imprese partecipanti, Nuovenergie è stata premiata a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo della Cancelleria, durante l’evento nazionale Welfare Index PMI 2026.

Nuovenergie tra le 100 Welfare Champion 2026

Nuovenergie è stata premiata tra le 100 imprese Welfare Champion 2026 nell’ambito del Welfare Index PMI, il prestigioso indice nazionale che misura il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane.

Un risultato di grande valore, che conferma il percorso intrapreso dall’azienda e il suo impegno concreto nel mettere le persone al centro della propria crescita. Essere inseriti tra le 100 realtà premiate, su oltre 7.000 imprese partecipanti da tutta Italia, significa entrare in un gruppo ristretto di aziende riconosciute a livello nazionale per la qualità e la concretezza delle proprie politiche di welfare.

Una premiazione in una cornice istituzionale prestigiosa

La cerimonia di premiazione si è svolta il 1° luglio 2026 a Roma, a Palazzo della Cancelleria, in occasione della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2026, promosso da Generali Italia.

L’evento ha visto la presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, oltre a esponenti del mondo imprenditoriale e delle principali associazioni datoriali.

“Questo riconoscimento conferma la nostra visione: la crescita di un’azienda nasce dalla capacità di prendersi cura delle persone, valorizzarne il talento e costruire un ambiente di lavoro in cui benessere, responsabilità e senso di appartenenza siano parte integrante del nostro modo di fare impresa.”

Le persone al centro del nostro modo di fare impresa

Per Nuovenergie, il welfare non è solo un insieme di iniziative o benefit, ma una scelta culturale. Significa creare condizioni che favoriscano il benessere quotidiano, l’equilibrio tra vita privata e professionale, la partecipazione e la crescita professionale delle persone.

Negli anni, l’azienda ha scelto di investire con continuità in politiche orientate al capitale umano, nella convinzione che prendersi cura dei collaboratori significhi rendere più forte, sostenibile e competitiva l’intera organizzazione.

Essere tra le 100 imprese Welfare Champion 2026 è quindi motivo di grande orgoglio e conferma la coerenza di un percorso aziendale basato su responsabilità, sostenibilità, innovazione e attenzione concreta alle persone.

Questo riconoscimento si aggiunge agli altri risultati ottenuti da Nuovenergie negli ultimi anni e rafforza il posizionamento dell’azienda come realtà capace di crescere mantenendo saldo il proprio tratto distintivo: un’energia vicina, umana e orientata al futuro.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Welfare Index PMI: www.welfareindexpmi.it/evento-2026