Nuove telecamere, Rho punta sulla sicurezza

150mila euro per quattro varchi Targa System, nuove telecamere nei parchi e il cablaggio del sistema del Commissariato di Polizia. Rho punta sempre di più sulla sicurezza e lo fa grazie ai fondi ricevuti per aver partecipato al bando emesso dal Ministero dell’Interno.

«Si tratta di un importante progetto a tutela della sicurezza dei cittadini e del decoro della città. Grazie a questi fondi potremo installare nuovi sistemi di videosorveglianza e potenziare i controlli già in corso alla centrale operativa della Polizia Locale – afferma il primo cittadino Andrea Orlandi – Avremo linee dedicate per la visione di quanto catturano le telecamere e alla centrale operativa del Commissariato di via Nazario Sauro si potrà garantire un’attivazione immediata in caso di reati. In questo modo avremo in rete Polizia di Stato, Carabinieri e la nostra Polizia locale. I varchi serviranno poi a leggere le targhe in entrambe le direzioni, cosa utile in caso di fuga di malviventi. In particolare su via Ratti, in prossimità di via Lainate, le telecamere aiuteranno in un punto in cui si è registrato un incidente mortale. Quanto ai parchi, si intensifica la rete di telecamere e questo ci permette di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità».

Obiettivo del progetto, frutto di una collaborazione tra il Comando di Polizia locale coordinato dal comandante Antonino Frisone e l’assessorato alla Smart City guidato da Emiliana Brognoli, è rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio e tutelare le aree cittadine di interesse particolarmente sensibile. Il Comune conta al momento su 115 telecamere: sono collocate nei parchi, nei cimiteri, in alcune piazze, in prossimità delle due stazioni ferroviarie, attorno al gattile e al Giardino dei Giusti.

«Saranno installate telecamere con Targa System nei punti di maggiore passaggio, individuati in relazione alle possibili vie di fuga, che sono a collegamento con la statale del Sempione SS-33, con il nodo Autostradale A8-A9 Milano Laghi, la strada provinciale SP101 e tangenziale Milano Serravalle A 50 – afferma l’assessore Brognoli – Prevediamo l’installazione di varchi in via Ratti (intersezione con SS-33 del Sempione, accesso diretto da e per Arese verso il Centro Commerciale, in zona via Magenta (rotonda via dei Fontanili, via Cornaredo), in via dei Fontanili (rotonda via Magenta, via Cornaredo) e in via Alcide De Gasperi, alla rotonda raccordo con la A52».

Per quanto riguarda, invece, le telecamere saranno posizionate in due parchi della città. «Il parco pubblico “De Vecchi” di via Pomè è particolarmente frequentato ed è evidenziato come zona di interesse, vista oltretutto la presenza di due plessi scolastici adiacenti, una scuola secondaria di primo grado e una scuola superiore. Lì sono previste 8 telecamere – spiega l’assessore Brognoli – E otto telecamere saranno messe anche nel parco di Villa Burba dove Il progetto di restauro prevedeva la realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela e conservazione del bene oltre che a garantire i necessari livelli di sicurezza vista l’elevata frequentazione sia in condizioni di attività ordinaria sia durante i tanti eventi in programma.»