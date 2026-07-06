Nuove telecamere e pattuglie serali nel territorio.
Videosorveglianza
A Pregnana Milanese nuovi occhi elettronici e le pattuglie degli equipaggi della Polizia locale del Patto del Magentino durante i finesettimana.
L’annuncio è del sindaco Angelo Bosani.
Controllo del territorio
Novità in corso per potenziare l’attività di protezione e controllo del territorio. In questi giorni è in corso la posa nuove telecamere che amplieranno ulteriormente le aree comunali controllate dalla videosorveglianza. Tra gli ambiti oggetto di intervento la ciclabile lungo i binari, l’area del mercato/centro sportivo, l’accesso al centro di via Cornaredo. Il Comune è già dotato di oltre 65 videocamere. Queste in arrivo potenziano il sistema. Abbiamo in programma ulteriori implementazioni per il futuro, a partire dal semaforo che verrà installato dopo l’estate all’incrocio di via Roma che avrà anche telecamere di sorveglianza ambientale e lettura targhe. Accanto ai sistemi tecnologici è fondamentale la presenza degli agenti.
Patto del Magentino
La Polizia Locale di Pregnana, in collaborazione con i corpi di Polizia del Magentino (Arluno, Vanzago, Cornaredo) sta svolgendo pattuglie serali specie nel fine settimana. E’ previsto un intervento settimanale per un totale di 100 ore in orario serale tra giugno e dicembre, impegnando tutto il personale in servizio. Al momento è anche pubblicato un bando di mobilità per coprire il posto di un agente che si è trasferito in un altro Comune.