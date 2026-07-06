Nuove telecamere e pattuglie serali nel territorio.

A Pregnana Milanese nuovi occhi elettronici e le pattuglie degli equipaggi della Polizia locale del Patto del Magentino durante i finesettimana.

L’annuncio è del sindaco Angelo Bosani.

Novità in corso per potenziare l’attività di protezione e controllo del territorio. In questi giorni è in corso la posa nuove telecamere che amplieranno ulteriormente le aree comunali controllate dalla videosorveglianza. Tra gli ambiti oggetto di intervento la ciclabile lungo i binari, l’area del mercato/centro sportivo, l’accesso al centro di via Cornaredo. Il Comune è già dotato di oltre 65 videocamere. Queste in arrivo potenziano il sistema. Abbiamo in programma ulteriori implementazioni per il futuro, a partire dal semaforo che verrà installato dopo l’estate all’incrocio di via Roma che avrà anche telecamere di sorveglianza ambientale e lettura targhe. Accanto ai sistemi tecnologici è fondamentale la presenza degli agenti.