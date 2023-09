Nuove telecamere ai Fontanili per sanzionare chi abbandona i rifiuti

Quattro nuovi varchi con telecamere con lettura targhe nella zona dei Fontanili di Vittuone per controllare e sanzionare eventuali scarichi di rifiuti in questa zona di pregio ambientale.

Nuove telecamere per tutelare i Fontanili

È stato attivato il sistema di videosorveglianza nella zona dei fontanili. Si tratta di sei punti di controllo: quattro di questi sono veri e propri “varchi” che, oltre ad essere equipaggiati con una telecamera di contesto che riprende a colori il transito dei veicoli, effettuano anche la lettura delle targhe dei veicoli stessi; gli altri due sono postazioni “intermedie”, equipaggiate con telecamere ambientali.

Tenendo conto di tutti i sei punti di controllo, sono attive 16 telecamere, che inviano alla centrale di controllo, attraverso collegamento criptato su rete 4G, le registrazioni concentrate su NVR (Network Video Recorder) locale.

La tutela di un'area verde pregiata

Il sistema, che è stato finanziato da Regione Lombardia per il 90% del costo ed ha avuto il parere favorevole del Parco Sud Milano e della Soprintendenza al Paesaggio, è finalizzato, sottolinea l’assessore alla Sicurezza Angelo Poles, “alla tutela e al monitoraggio di un’area verde pregiata, quale è appunto quella dei fontanili, identificando e sanzionando gli incivili che abbandonano in quest’area i loro rifiuti”. Naturalmente, aggiunge Poles, “da questo sistema di videosorveglianza non hanno nulla da temere né i residenti, né i loro visitatori, né chi si reca alle cascine e nemmeno i corrieri”.

Va ricordato che questo programma di videosorveglianza è partito già a fine 2020 con un progetto che si è poi decisamente ampliato nel 2022, con l’adesione ad un nuovo bando regionale che ha permesso di coprire larga parte dei costi, anche se ha richiesto un allungamento considerevole dei tempi sia per rispettare gli standard richiesti dal bando stesso, sia per soddisfare i requisiti del Parco Sud.

Va infine sottolineato che, su richiesta degli agricoltori della zona di Cascina Maggiolina, verrà installato un lampione a led nel punto di accesso alle cascine, per permettere una maggiore illuminazione, e quindi visibilità, soprattutto nel periodo invernale.