La Stralegnanese by night per correre e camminare insieme

Dopo il debutto della scorsa edizione, torna a Legnano domani, 15 settembre 2023, la StraLegnanese by Night, la corsa podistica notturna non competitiva, organizzata dall’U.S. Legnanese 1913.

La Stralegnanese by night per correre e camminare

Il 30 aprile era stata l’edizione diurna della StraLegnanese a dare il benvenuto alla nuova stagione sportiva e ora, con questo nuovo appuntamento previsto per venerdì 15 settembre, i rossoneri di Via Quadrio vogliono salutare l’estate con una serata di sport condiviso con la città di Legnano.

Il percorso di 7 Km attraverserà il centro cittadino, con partenza e arrivo in viale Pietro Toselli all’altezza del Castello di Legnano. La partenza è prevista intorno alle ore 20.00 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 22.00. Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo, è possibile partecipare con passeggini, ma sono vietati biciclette, monopattini o altri veicoli similari.

Previsti anche due percorsi dedicati ai più piccoli di 400 e 800 metri da percorrere all’isola del Castello. La StraLegnanese Kids è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni ed è gratuita (l’iscrizione dovrà essere effettuata da una persona esercente la patria potestà).

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Una giornata all'insegna dello sport

Lo spirito che pervade la sede di Via Quadrio e tutti gli eventi dell’U.S. Legnanese 1913 è quello che invita a condividere momenti di svago all’insegna dello sport e dell’amicizia e anche in questa occasione il Village davanti al Castello di Legnano, sarà pronto ad accogliere tutti con birra e griglie roventi per vivere insieme una serata speciale fatta di cose semplici come lo sport e un panino in compagnia. Coccola speciale per i partecipanti alla corsa grazie alla collaborazione del Dott. Nicolò Colombo che, a partire dalle 18.30 sarà a disposizione per consulenze e dei trattamenti del Dott. Colombo di terapia manuale, fisioterapia ortopedica e sportiva, fisioterapia post-intervento e post-trauma.

La corsa avrà luogo in qualsiasi condizione di tempo e non si darà luogo a rimborsi di alcun genere alle iscrizioni pagate.

Iscrizioni in loco: il 15 settembre 2023 dalle 14.30 alle 19.00, pagamento solo in contanti presso la segreteria allestita nel piazzale antistante il Castello di Legnano.Le iscrizioni online saranno chiuse giovedì 14 settembre 2023 alle ore 23.59 e devono essere fatte tramite il sito internet ENDU.

Gli iscritti potranno ritirare la sacca d’iscrizione esclusivamente presso il luogo di partenza venerdì 15 settembre dalle 14.30 alle 19.00.

StraLegnanese… una corsa il cuore

E' un piacere per l'U.S. Legnanese 1913 avere ancora una volta Allianz Bank pronta a correre alla StraLegnanese. Questa sarà per Allianz Bank una corsa molto speciale, come ha raccontato Luigi Santangelo, Executive Manager presso Allianz Bank Financial Advisors: "Allianz Bank torna a correre insieme alla U.S. Legnanese 1913 per la terza volta e questa volta correrà con un cuore e un nome sulla maglietta. Il nome è quello di Alessandro Mescia, che è stato un collega prezioso che noi abbiamo avuto modo di avere nel nostro ufficio e che purtroppo è tragicamente scomparso per un incidente in montagna il 18 di agosto 2023. Era un runner, ha corso la precedente StraLegnanese del 30 Aprile. Era un grande sportivo ed era la prima persona a muoversi sempre in tutte le iniziative per gli altri. Abbiamo voluto fortemente quindi intitolare un premio che verrà consegnato in memoria di Alessandro”.

La StraLegnanese By Night è una corsa podistica non competitiva e lo spirito che la pervade è quello dell'aggregazione e della diffusione della passione e dei valori dello sport. Allianz Bank però, ha voluto istituire un "premio simbolico" per continuare a trasmettere l'amore che Alessandro aveva per lo sport, per questo ha deciso di donare un completo da running al primo, alla prima, classificato/a over 40.

I colleghi di Allianz Bank hanno si sono inoltre attivati per donare una borsa di studio alla figlia di Alessandro, così da aiutarla a correre verso il suo futuro, chi volesse partecipare potrà effettuare la può trovare le coordinate bancarie sul sito U.S. Legnanese 1913.

Lo sport da vivere insieme

Lo sport è inclusione, per questo stiamo felici di annunciare la partecipazione di IULDM Legnano che presenterà alla StraLegnanese by Night "Joelette", dispositivo che contente includere nelle iniziative sportive anche coloro che hanno difficoltà di movimento. A raccontarlo è stato Luciano Lo Bianco, presidente della sezione legnanese della IULDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus,