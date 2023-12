Nuove piantumazioni a Sedriano

Il Comune di Sedriano ha approvato nuove piantumazioni.

ha spiegato il sindaco Marco Re:

"Abbiamo approvato nuove piantumazioni: tre filari di cipressi in viale Giovanni XXIII (intorno al parcheggio vicino all'acquedotto e lungo il viale), tre platani nella rotatoria nei pressi dell'ecocentro. L'intervento, promosso in collaborazione dall'assessore all'Ambiente Mariaelena Caon e dal consigliere Laura Saracchi , è stato approvato in Giunta. Ora si provvederà a ordinare le piante da posare".

Ha poi continuato il primo cittadino:

"Si vuole migliorare l'aspetto di viale Giovanni XXIII, inserendo del verde in una zona dove ci sono diversi palazzi. Per la messa a dimora delle nuove piante si sono resi disponibili dei volontari, che anticipatamente ringraziamo. Gli interventi di nuova piantumazione continueranno anche per altre zone del paese, con i fondi che di volta in volta si renderanno disponibili".