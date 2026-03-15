Nuove piante nel parco dei Fontanili grazie al progetto «Il paesaggio del domani»

Nuove piante nel parco dei Fontanili grazie al progetto Lot, Landscape of Tomorrow, «il paesaggio di domani».

Un nuovo filare di alberi composto da una cinquantina fra salici da vimini, gelsi bianchi e cornioli

Nei giorni scorsi, alcuni volontari hanno dato vita a un nuovo filare di alberi, composto da una cinquantina fra salici da vimini, gelsi bianchi e cornioli, oltre a una semina di consolida fra una pianta e l’altra.

«Le parcelle ai lati del filare, per un totale di 1.400 metri quadrati – spiegano i volontari di Legambiente che si occupa del progetto – sono state seminate con lino, grano saraceno e trifoglio incarnato, tutte specie erbacee non irrigue, rustiche e con valore ambientale ed educativo. Queste specie, sviluppandosi nel corso della primavera, offriranno una fioritura vistosa e ornamentale, contribuendo al miglioramento estetico dell’impianto e fornendo al contempo importanti risorse trofiche (nutrimento per le specie presenti) e habitat per gli insetti pronubi (impollinatori)».

Il vice presidente di Legambiente: vogliamo dare un esempio concreto di recupero di elementi di paesaggio nel territorio

L’evento ha ricevuto la supervisione tecnica del gruppo di agronomi Marsilea e il supporto del circolo Legambiente Rho e del Comune.