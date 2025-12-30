Nuove luminarie più tecnologiche

In merito alle segnalazioni ricevute sull’installazione delle luminarie natalizie, l’Amministrazione comunale di Cusago ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla reale situazione, per evitare fraintendimenti.

“Per il Natale 2025 era previsto un allestimento più ampio rispetto agli anni precedenti, distribuito tra centro paese, Monzoro, vie principali, edifici pubblici e rotatorie – sottolinea il sindaco Gianmarco Reina – Le luci sulle facciate del Municipio, del Castello e della Piazza erano inizialmente previste, ma con la possibilità di non installarle nel caso fosse entrato in funzione il nuovo sistema di proiezioni luminose (video mapping). Poiché i proiettori sono risultati operativi da metà novembre, si è scelto di valorizzare questi edifici con le proiezioni, rinunciando alle luci tradizionali sulle gronde. Questa scelta avrebbe dovuto comportare un rafforzamento delle luminarie in altre zone del paese. Tuttavia, per motivi organizzativi imputabili all’operatore incaricato, parte degli allestimenti previsti non è stata realizzata – e conclude – Il Comune è intervenuto tempestivamente, contestando l’inadempimento e sospendendo il pagamento. Sono ora in corso le valutazioni per ottenere l’integrazione delle luminarie mancanti oppure una riduzione del costo finale. L’Amministrazione continuerà a vigilare affinché quanto previsto venga rispettato, nell’interesse della comunità”.