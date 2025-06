Nuove intitolazioni e una Panchina Europea in città

La Giunta Comunale di Abbiategrasso ha deciso di rendere operative nuove intitolazioni di spazi pubblici, accogliendo le richieste votate all'unanimità in Consiglio Comunale.

Tutte scelte che rendono omaggio a noti personaggi pubblici, che hanno lasciato un segno nel nostro Paese.

Parco per Gino Strada

Un parco per Gino Strada, scomparso nel 2021, il medico chirurgo fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell'ONG italiana Emergency. L'area verde tra via Tommaso Grossi e via Vespucci sarà intitolata a Gino Strada. Un omaggio a una figura simbolo dell'impegno umanitario, che ha dedicato la sua vita alla cura dei feriti di guerra e alla denuncia degli orrori dei conflitti. Nel parco, che serve il popoloso quartiere della Darsena, verrà installata una targa commemorativa, un forte richiamo ai valori di pace e solidarietà.

Intitolazioni per Enzo Tortora e Franco Moschino

L'aula del Giudice di Pace in via Cairoli sarà intitolata a Enzo Tortora, conduttore televisivo simbolo di una battaglia per la giustizia. L'auditorium della Fiera, invece, porterà il nome di Franco Moschino, il celebre stilista abbiatense che ha portato il nome della nostra città nel mondo della moda internazionale, scomparso nel 1994.

Una panchina europea lungo il Naviglio

Un nuovo simbolo di appartenenza all'Unione Europea arricchirà la città del Leone. Una panchina europea verrà posizionata lungo il Naviglio, di fronte a Palazzo Stampa. Questo gesto concreto promuove un senso di unità e solidarietà tra i cittadini, rafforzando il legame di Abbiategrasso con i valori europei.