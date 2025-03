Nuove dotazioni per la Polizia Locale di Rho

Nuove dotazioni per il comando della Polizia Locale di Rho grazie ai finanziamenti arrivati da Regione Lombardia.

Rho si è classificata al 17esimo posto nella lista dei Comuni che otterranno i fondi

Il Comando di Rho ha ottenuto nuovi finanziamenti, classificandosi al 17esimo posto nella lista dei Comuni che otterranno i fondi previsti dal bando. L'amministrazione comunale rhodense aveva richiesto 48.891 euro, i fondi che arriveranno dal Pirellone saranno 20mila La restante parte, come previsto dal bando, verrà finanziata dal Comune.

Progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale

Con il bando Regione Lombardia “promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale”.

Sette body cam per gli agenti e una nuova autovettura dotata di cella di sicurezza

I fondi serviranno per acquistate sette body cam per gli agenti, per fare in modo che tutti quelli in servizio su strada ne siano dotati, e una nuova autovettura dotata di cella di sicurezza.

Cecchetti: "Questo finanziamento garantirà interventi più rapidi ed efficaci, più protezione delle nostre comunità"

"Accolgo con favore l'iniziativa della Regione Lombardia, che ha recentemente finanziato il potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali e dei veicoli per i comandi di Polizia Locale nel nostro territorio. Un investimento che supera i 2,5 milioni di euro a livello regionale, traducendosi in un rafforzamento concreto della sicurezza nelle nostre comunità tra cui Rho - afferma l'onorevole rhodense Fabrizio Cecchetti - Questo finanziamento garantirà interventi più rapidi ed efficaci, aumentando la protezione delle nostre comunità.