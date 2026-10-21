Nuove cariche per l’Azienda So.Le., nominati il nuovo presidente e vice dell’Assemblea

Sono Stefano Carnevali, Assessore a Busto Garolfo e Maria Angela Monticelli, Consigliera di maggioranza a Cerro Maggiore

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Nuove cariche per l’Assemblea dei Soci di Azienda So.Le di Legnano. Nel corso della seduta di mercoledì 14 ottobre, i Comuni soci hanno nominato Stefano Carnevali, Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Busto Garolfo, nuovo Presidente dell’Assemblea, e Maria Angela Monticelli, Consigliera di maggioranza del Comune di Cerro Maggiore, nuova Vice-Presidente.

La nomina completa il percorso di rinnovo della governance di Azienda So.Le., avviato lo scorso aprile con la conferma del Consiglio di Amministrazione per i prossimi cinque anni, e apre una nuova fase nel percorso di crescita dell’Azienda, che continua a rafforzare il proprio ruolo di strumento condiviso dai Comuni per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità del territorio.

Il percorso e l’impegno del nuovo Presidente Stefano Carnevali

La scelta di Stefano Carnevali rappresenta anche la continuità di un percorso che lo ha visto impegnato in Azienda So.Le. fin dalla sua nascita e, più recentemente, nel ruolo di Vice-Presidente dell’Assemblea. Nel corso degli anni ha seguito da vicino le principali fasi di sviluppo dell’Azienda, contribuendo al lavoro di raccordo tra i Comuni soci e alla costruzione di un confronto orientato alla condivisione delle decisioni.

«Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata e consapevole della responsabilità che questo incarico comporta. Azienda So.Le. rappresenta uno strumento importante per i nostri Comuni e per le persone che vivono il territorio. Il mio impegno sarà quello di proseguire nel lavoro di ascolto e confronto tra le Amministrazioni, costruendo relazioni solide e favorendo decisioni condivise sulle sfide che ci attendono, per il bene e l’unità di tutto il territorio del legnanese»- dichiara il nuovo Presidente Stefano Carnevali.

Maria Angela Monticelli nuova Vice-Presidente dell’Assemblea

Nel ruolo di Vice-Presidente entra invece Maria Angela Monticelli, Consigliera di maggioranza del Comune di Cerro Maggiore, che mette a disposizione dell’Azienda la propria esperienza maturata anche attraverso l’attività di volontariato nel settore socio-sanitario.

«Metterò a disposizione di Azienda So.Le. e dei Comuni la mia esperienza, con spirito di servizio e collaborazione. Credo sia importante continuare a lavorare insieme affinché l’Azienda possa rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone e delle nostre comunità. Ringrazio per la fiducia e per l’opportunità di contribuire a questo percorso», afferma la Vice-Presidente Maria Angela Monticelli.

Lo sviluppo dei servizi e la collaborazione tra i Comuni soci

Le nuove nomine si inseriscono in una fase importante per Azienda So.Le., chiamata nei prossimi anni a proseguire il percorso di sviluppo dei servizi e a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i Comuni soci, mettendo in rete competenze, professionalità e risorse per costruire risposte sempre più integrate ai bisogni del territorio.

«Con queste nomine si completa un importante percorso di rinnovo e consolidamento istituzionale e organizzativo – sottolinea Donata Nebuloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Azienda So.Le. –. La conferma del Consiglio di Amministrazione per i prossimi cinque anni e il rinnovo delle cariche dell’Assemblea ci permettono di guardare avanti con basi solide. La sfida che abbiamo davanti è continuare a far crescere Azienda So.Le. come realtà capace di mettere in rete competenze, professionalità e Comuni, traducendo questa collaborazione in risposte concrete e integrate ai bisogni delle persone».

Il ringraziamento di Donata Nebuloni ai rappresentanti istituzionali

La Presidente Nebuloni ringrazia infine tutti i rappresentanti istituzionali per la disponibilità e per il contributo assicurato alla crescita di Azienda So.Le., sottolineando il valore del lavoro condiviso tra le Amministrazioni e l’Azienda per lo sviluppo del sistema dei servizi alla persona del territorio.