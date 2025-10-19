Nuova zona 0-3 anni in biblioteca

Una bella novità per i più piccoli e i loro genitori. All’interno della biblioteca comunale di Gaggiano nasce una nuova area completamente dedicata ai bambini da 0 a 3 anni: un luogo accogliente, sicuro e stimolante dove potersi avvicinarsi alla lettura con giochi, attività guidate e letture animate. Un progetto pensato per sostenere le famiglie e promuovere la cultura fin dalla primissima infanzia, in continuità con il percorso del bonus bebè comunale, che aiuta i neo genitori con un piccolo contributo economico.

A sostegno delle famiglie

Le letture partiranno da novembre e accompagneranno famiglie e bambini per tutto l’anno. A spiegare la nuova iniziativa il consigliere comunale con delega alla biblioteca Gabriel Gualtieri:

«Si tratta di un progetto molto importante per la nostra Amministrazione, che segna un ulteriore passo nel nostro impegno nel sostegno alle famiglie e dei più piccoli – ha affermato – Per perseguire questo obiettivo all’interno della biblioteca comunale abbiamo ripensato e trasformato uno spazio per dedicarlo ai più piccoli, ai bambini da 0 a 3 anni. Abbiamo creato un ambiente sicuro, accogliente e stimolante dove i più piccoli si avvicineranno alla lettura attraverso attività dedicate con letture animate e momenti di gioco guidato».

Uno spazio al di fuori delle mura domestiche, anche per agevolare le famiglie e offrire un’area dedicata.

Luogo di crescita e scoperta