Nuova vita per il centro sportivo: sarà gestito dal Sedriano

Al via una nuova era per il centro sportivo "Magistrelli" di via Matteotti con l'assegnazione all'ACD Sedriano per i prossimi 20 anni

Bareggio
Nuova vita per il centro sportivo Magistrelli di Bareggio, che è stato assegnato ufficialmente all’ACD Sedriano. Il sindaco Linda Colombo commenta: “Progetto a lungo termine, una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi bareggesi”.

Nuova era per il centro sportivo Magistrelli di via Matteotti

Finalmente inizia una nuova era per il centro sportivo "Magistrelli" di via Matteotti con l'assegnazione all'ACD Sedriano per i prossimi 20 anni.

“Dopo un anno-ponte in cui l’ACD Sedriano ha preso in carico il centro – spiega il sindaco Linda Colombo – abbiamo fatto un avviso pubblico. Valutato positivamente il progetto presentato dall’ACD Sedriano, abbiamo proceduto all’assegnazione. Si tratta di un progetto a lungo termine che prevede un grande investimento. Noi come Amministrazione siamo molto contenti e siamo sicuri che rappresenterà una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi di Bareggio”.

Il vicesindaco Lonati: "L'Acd Sedriano ha già dimostrato le proprie capacità"

“Finalmente, dopo momenti un po’ critici, inizia una nuova era per il Magistrelli – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Roberto Lonati -, una collaborazione che porterà degli ottimi risultati visto che l’ACD Sedriano ha già dimostrato le proprie capacità nella gestione del centro sportivo di San Martino”.

Prevista anche la riapertura del bar

Tra le novità ci sarà anche la riapertura del bar, un punto di ristoro per tutti gli ospiti del parco Arcadia.

“Sono contento anch’io di iniziare questa nuova avventura – conclude Francesco Cardamone, presidente dell’ACD Sedriano -. Abbiamo già iniziato la sistemazione del campo centrale, per renderlo bello e fruibile come è sempre stato. Non vediamo l’ora di entrare nel vivo e speriamo di fare bene”.

