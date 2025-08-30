Nuova vita per il centro sportivo: sarà gestito dal Sedriano

Nuova vita per il centro sportivo Magistrelli di Bareggio, che è stato assegnato ufficialmente all’ACD Sedriano. Il sindaco Linda Colombo commenta: “Progetto a lungo termine, una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi bareggesi”.

Finalmente inizia una nuova era per il centro sportivo "Magistrelli" di via Matteotti con l'assegnazione all'ACD Sedriano per i prossimi 20 anni.

“Dopo un anno-ponte in cui l’ACD Sedriano ha preso in carico il centro – spiega il sindaco Linda Colombo – abbiamo fatto un avviso pubblico. Valutato positivamente il progetto presentato dall’ACD Sedriano, abbiamo proceduto all’assegnazione. Si tratta di un progetto a lungo termine che prevede un grande investimento. Noi come Amministrazione siamo molto contenti e siamo sicuri che rappresenterà una bella opportunità per tanti bambini e ragazzi di Bareggio”.