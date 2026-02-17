Nuova vicecomandante per la Polizia Locale: è Valeria Raimondi

Classe 1988, tra il 2024 e il 2025 ha guidato il Comando di Cornaredo e prima ancora ha prestato servizio a Cerro Maggiore.

Valeria Raimondi, classe 1988, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, è la nuova vicecomandante della Polizia Locale di Legnano.

Polizia Locale, Valeria Raimondi succede a Rosa Potenza nel ruolo di vicecomandante

Succede a Rosa Potenza, che ha terminato lo scorso 15 febbraio il servizio nel comando di corso Magenta. Dal 2024 al 2025, Raimondi ha ricoperto l’incarico di comandante di Polizia Locale a Cornaredo, con responsabilità su Nucleo operativo Polizia giudiziaria, Centrale operativa, Polizia edilizia e ambientale, Polizia stradale, Infortunistica e Viabilità, Ufficio Comando, Ufficio Servizi, Ufficio Protezione delle persone vittime di violenza di genere. In precedenza, dal 2023 al 2024, sempre a Cornaredo, è stata vicecommissario di Polizia Locale. La sua carriera professionale nella Polizia Locale è cominciata nel 2019 a Cerro Maggiore dove, sino al 2023, è stata agente motociclista.

Gli auguri del sindaco “per un lavoro proficuo al servizio della nostra comunità”

Il sindaco Lorenzo Radice ricorda:

“Proprio qualche settimana fa, in occasione della Giornata della Sicurezza urbana, abbiamo avuto modo di analizzare e riflettere sull’attività svolta dalla Polizia Locale nel 2025; un’attività preziosa per cui, come Amministrazione, abbiamo ringraziato la professionalità e l’impegno dimostrati da tutto il personale, a partire dal comandante Daniele Ruggeri. Questo inizio di 2026, per la Polizia Locale, vede un cambio nell’importante ruolo di vicecomandante: a Rosa Potenza, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto in tanti anni a Legnano, subentra Valeria Raimondi, che già vanta un’esperienza significativa di vicecomandante con responsabilità su un ampio ventaglio di ambiti d’attività maturata in un altro Comune. A lei vanno i nostri migliori auguri per un lavoro proficuo al servizio della nostra comunità”.