Nuova tenda per la Protezione Civile

Prova di montaggio nei giorni scorsi per la nuova tenda in dotazione alla Protezione Civile di Sedriano. Il Comune ha provveduto a effettuare alcuni acquisti di materiale per il gruppo di Protezione Civile locale, per permettere ai volontari di essere sempre più pronti a intervenire nelle varie necessità.

Le nuove attrezzature

I nuovi acquisti hanno riguardato un «aggiornamento dell’abbigliamento e dell’attrezzatura – spiega Enrico Rigo, assessore alla Polizia locale e Protezione civile – In particolare una tenda ministeriale da dieci posti completa di camera interna da utilizzare durante le esercitazioni sovracomunali e in caso di calamità; una motopompa da 1.600 mc; abbigliamento livello 3, cioè il più alto, per tagli e utilizzo della motosega; imbragature nuove per l’utilizzo della motopompa».

L’impegno del gruppo

L’iniziativa «nasce da una presa di coscienza dell’Amministrazione della necessità di dotare il nostro gruppo di Protezione civile, che tra l’altro ha avuto un incremento di volontari e che sta partecipando a una serie di corsi di aggiornamento e perfezionamento, di nuove attrezzature consone per svolgere le loro attività al meglio – afferma l’assessore – Siamo molto soddisfatti di loro, sono sempre presenti e attivi, hanno fatto un bel passo avanti. Meritano col loro impegno tutto il supporto possibile che possiamo dare loro. Il prossimo passo sarà l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto».

I ringraziamenti

Da parte sua il gruppo di Protezione Civile ringrazia «il sindaco Marco Re, l’assessore Enrico Rigo e il comandante della Polizia locale Gianluca Cancelli per essersi adoperati a renderci finalmente operativi con la nostra attrezzatura».