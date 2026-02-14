Nuova qualifica per l’agente Massimiliano Restelli: ora è sotto-ufficiale

Il nuovo agente di Polizia Locale di Casorezzo Massimiliano Restelli è diventato sotto-ufficiale.

La cerimonia ha visto la consegna di un encomio e la promozione di Restelli a sotto-ufficiale

La cerimonia si è svolta in municipio, dove Restelli è stato prima destinatario dell’encomio voluto dal Comune e dal comandante Nicolò Rachele a seguito dell’operazione anti-droga che lo ha visto tra i protagonisti il 27 giugno 2024 e poi al centro di una promozione, maturata sulla scia dello stato di servizio e dei precedenti incarichi assunti, dal grado di sovrintendente scelto a quello di sotto-ufficiale. Presenti anche il sindaco Rosella Giola e il suo vice Pierluca Oldani.

Restelli scelto come vicecomandante

Qualifica che, tra l’altro, gli consente di pregiarsi di una stella a sette punte, bordata di verde, che ne certifica il passaggio di livello appunto. Sempre Restelli è stato scelto come vicecomandante di Casorezzo.