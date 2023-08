Nuova piazza mercato, l'apprezzamento di Confcommercio

Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 1 agosto, alle 16 la riunione che la Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo ha organizzato con gli operatori ambulanti del mercato comunale di Magenta al fine di illustrare quanto previsto dal progetto di riqualificazione della Piazza Mercato voluto dalla Amministrazione Comunale di Magenta.

Nuova piazza mercato a Magenta, l'apprezzamento di Confcommercio

Un intervento questo che interesserà grandemente le numerose attività presenti nell’area dedicata ai banchi non alimentari avendo il Comune già provveduto anni fa a porre in essere un intervento similare per quanto attiene alla “area del mercato” dedicata agli imprenditori del comparto alimentare.

Il progetto che, smaltite tutte quelle che sono le fasi amministrative riguardanti anche l’assegnazione di incarico allo svolgimento dei lavori di cantierizzazione, dovrebbe prendere avvio nei prossimi mesi di fine Ottobre/inizio Novembre per una durata complessiva di circa tre mesi vedendo pertanto la definitiva conclusione intorno ai primi mesi del 2024. Un intervento questo che accanto a quelle che sono le evidenti proiezioni di interesse sul mercato comunale comprenderà anche una serie di misure e restyling finalizzate configurare la Piazza Mercato non solo come un’area nella quale appunto dare corpo all’edizione settimanale del mercato comunale ma come una vera e propria nuova Piazza nella quale la Città di Magenta possa beneficiare di una vera e propria nuova “Piazza nella Piazza” .

All’appuntamento per Confcommercio erano presenti il Presidente Luigi Alemani, il Vicepresidente Emiliano Masperi e il Direttore Simone Ganzebi, mentre per l’Amministrazione Comunale sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Tenti, l’Assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio accompagnati dai consulenti incaricati dal Comune alla progettazione dell’intervento gli Architetti dello Studio AMS.

Le parole del presidente Alemani

“E’ stato quello di ieri un passaggio molto importante e soddisfacente per le molte imprese ed attività ambulanti che sono intervenute alla nostra riunione – evidenzia il presidente Alemani – per il quale ringrazio l’Amministrazione comunale per l’immediata diponibilità garantitaci nell’organizzare questa occasione nella quale abbiamo avuto modo non solo di verificare ulteriormente quanto abbiamo già preventivamente analizzato con l’Amministrazione comunale, che abbiamo sin da subito condiviso, ma soprattutto portare a conoscenza delle imprese ambulanti associate e non quanto la nostra Confcommercio ha immediatamente partecipato al Comune a doverosa loro attenzione e valorizzazione delle loro attività commerciali intendendo, in questo senso, intraprendere un percorso condiviso che possa condurre alla realizzazione di un mercato comunale che torni ad essere un vero riferimento nel territorio e si riappropri dell’importanza che questo mercato merita. Ovviamente per raggiungere questi obiettivi abbiamo anche chiesto che a corollario del progetto di riqualificazione vengano anche adottati tutti i necessari ed opportuni interventi finalizzati a garantire il rispetto delle regole sul mercato e in questi termini i giusti parametri di attenzione e qualità che le nostre imprese associate sono in grado di offrire”.

Nel corso della partecipata riunione sono stati diversi gli interventi da parte degli operatori ambulanti presenti che hanno presentato numerose richieste di chiarimento alle quali i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale hanno offerto i necessari e desiderati chiarimenti non mancando anche di fornire le necessarie delucidazioni circa quelle che saranno le fasi che interesseranno le imprese nel corso dello svolgimento del cantiere che imporranno il posizionamento dei banchi nelle vie immediatamente limitrofe all’area interessata dai lavori.