Si alza il sipario sulla nuova piazza mercato di Magenta. Nel corso della mattinata di mercoledì il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti, e l’assessore al Bilancio Stefania Bonfiglio, hanno presentato il progetto che nel corso dei prossimi mesi trasformerà l’area tra le vie Santa Caterina e Matteotti.

Magenta prepara il restyling di piazza mercato

La parola d’ordine utilizzata dai due esponenti dell’Amministrazione è socialità. L’obiettivo dell’Esecutivo è infatti quello di creare una piazza che possa essere viva e sfruttata non solo ad uso esclusivo per parcheggi e mercato, ma anche per iniziative e garantire attraverso l’adeguato arredo urbano anche un posto di ritrovo per tutti i magentini. L’area è infatti proprio attigua al centro storico della città ed è quindi una risorsa importante per l’Amministrazione, ma non solo perchè trovandosi proprio di fianco alla tensostruttura e al centro polifunzionale Mario Leone potrebbe creare un vero e proprio triangolo votato ad iniziative ludico-ricreative per la città.

«Abbiamo iniziato a ragionare su questo intervento nel corso dei mesi passati - racconta il vicesindaco Tenti - Già c’era un progetto di riqualificazione della piazza che aveva ottenuto anche un finanziamento regionale di 200mila euro. I fondi però, con l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione e al caro delle materie prime non sarebbero bastati per coprire l’intervento e quindi abbiamo deciso di partire ex novo, anche perchè ad essere onesti il progetto precedente non ci piaceva molto».

Sul piatto dunque, oltre ai 200mila euro, l’Amministrazioni ne ha stanziati altri 165mila necessari così per coprire tutto il costo totale dell’opera.

«Abbiamo fatto uno sforzo importante nel trovare queste risorse - spiega l’assessore Bonfiglio - Martedì mattina abbiamo inoltre avuto un confronto con i rappresentanti di Confcommercio a cui abbiamo presentato il piano d’intervento. Il progetto è piaciuto molto e non ci sono stati fatti appunti, perciò riteniamo che sia stato fatto un ottimo lavoro di concerto con i progettisti e i nostri uffici».

Il dettaglio dei lavori

Nel dettaglio la piazza cambierà anche assetto logistico, i parcheggi al momento attigui alla scuola Santa Caterina, verranno spostati esclusivamente nella zona vicino alla tensostruttura e al centro polifunzionale, verranno poi create delle aree interdette al traffico nel quale saranno installate panchine e arredo urbano. La struttura del baretto dentro la piazza verrà poi assegnata ad un’associazione che nelle idee dell’Amministrazione aiuterà poi a garantire la vitalità della piazza.