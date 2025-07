Nuova pavimentazione, nuove piante, panchine e telecamere in piazza del Redentore

Riqualificazione

I lavori partiranno entro l’anno e dureranno circa sei mesi.

Nuova pavimentazione, nuove piante, panchine e telecamere: ecco come sarà la nuova piazza del Redentore a Legnano.

Piazza del Redentore: approvato il progetto di riqualificazione

Migliorare sicurezza e qualità dello spazio urbano a vantaggio di una maggior vivibilità, valorizzare le attività commerciali di vicinato presenti, favorire l’accesso e la fruibilità dell’area grazie all’incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile; sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione di Piazza del Redentore approvato dalla Giunta comunale e che rientra nel programma di interventi della Rete verde e del commercio.

"Altro capitolo nel programma della Rete verde e del commercio"

Dichiara Marco Bianchi (nella foto di copertina), assessore alle Opere pubbliche:

"Quando parliamo di realizzare una città policentrica assecondiamo quella che è una caratteristica storica di Legnano, ossia di essere composta da diversi quartieri, ognuno dei quali con un suo centro. In questo senso Piazza del Redentore è il cuore di Legnarello, un luogo da valorizzare alla luce delle attività commerciali e di ristorazione che vi lavorano e del ruolo di fulcro per la comunità locale; quella religiosa, per la chiesa e l’oratorio, ma anche quella paliesca per la vicinanza con il maniero di via Dante. Dopo l’intervento realizzato in piazza del Popolo due anni fa, la riqualificazione di piazza del Redentore, per cui abbiamo accolto le richieste della parrocchia e della contrada, vuole essere un altro capitolo nel programma della Rete verde e del commercio che dia ai cittadini uno spazio all’altezza della sua importanza e che assolva a quella funzione di punto di incontro e aggregazione propria di uno spazio pubblico; uno spazio per una comunità con un’identità molto forte e radicata".

Nel dettaglio il progetto prevede la riqualificazione dell’intera piazza del Redentore attraverso il rifacimento della pavimentazione, attualmente in asfalto, con materiali di maggior pregio, individuati tra quelli già presenti sulla facciata della chiesa e sul sagrato (lastre in pietra, cubetti di porfido, ciottoli di fiume), che valorizzino la chiesa e la fontana unendole in un disegno unitario e simbolico in connessione con l’asse prospettico di via Dante. Le aiuole a verde saranno riqualificate con la piantumazione di arbusti e alcune piante di alto fusto. Con un apposito studio del verde si valuterà anche la possibilità di realizzare un rain-garden nelle aiuole dove non sono previsti alberi. La piazza sarà completata con arredo urbano, dalle panchine ai cestini dei rifiuti, dai portabici ai dissuasori della sosta, oltre a una fontanella. Dal punto di vista dell’accessibilità sono previsti interventi puntuali di abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali, con il rialzo della parte di strada antistante la chiesa e la creazione di un attraversamento pedonale rialzato su via Dante, in corrispondenza dell’accesso al maniero della contrada Legnarello. È anche previsto il posizionamento di un impianto di telesorveglianza.

I lavori partiranno entro l’anno e dureranno circa sei mesi

Il quadro economico dell’intervento è pari a 500mila euro, finanziato interamente con risorse del bilancio comunale. I lavori partiranno entro l’anno e avranno la durata di sei mesi circa.