Nuova palestra entro l’estate

E’ stato posato, nei giorni seguenti la visita organizzata per cittadini e associazioni, il parquet della nuova palestra comunale in fase di realizzazione al centro sportivo Cogliati di Pregnana.

Opere pubbliche

Sono ormai vicine alla conclusione le opere per la trasformazione di quella che, dal 1990, è stata una bocciofila e che ora diventerà una palestra a disposizione delle associazioni sportive.

Da bocciofila a palestra

«Prevediamo di completare i lavori entro l’estate, così da permettere alle associazioni di utilizzare la struttura già da settembre. L’apertura della nuova palestra consentirà di liberare spazio nelle altre strutture sportive e offrirà inoltre la possibilità di svolgere attività anche al mattino e nel primo pomeriggio, diversamente dalle palestre scolastiche. Queste due opportunità garantiranno nuove e importanti possibilità per i cittadini e per le associazioni» ha spiegato il sindaco Angelo Bosani, che aggiorna anche sugli altri interventi in corso al centro sportivo, investimento complessivo da oltre tre milioni di euro.

Riqualificazione centro sportivo

«Proseguono i lavori degli spogliatoi e del campo da calcio a 7 in sintetico, anch’essi da inaugurare a settembre. Stiamo inoltre predisponendo l’appalto per la realizzazione del campo da calcio a 11 in sintetico, con l’obiettivo di completarlo entro l’estate. I lavori non potranno partire prima di giugno: idealmente puntiamo a concludere l’intervento entro settembre, salvo eventuali slittamenti di qualche settimana». Tempistiche ideali, quelle spiegate dal sindaco, che però potrebbero fare i conti come spesso accade con problematiche reali e frequenti nei cantieri. E dunque si prospetta per la Pregnanese, utilizzatrice del campo da calcio a 11, la possibilità di un periodo obbligato in trasferta nella prima parte della prossima stagione sportiva.