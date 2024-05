Nuova iniziativa per il Lions club Maggiolini: decretati i vincitori di "Un poster per la pace"

"Un poster per la pace", il progetto targato Lions club Maggiolini di Parabiago è tornato a dare i suoi frutti: premiate le scuole del Legnanese e i loro studenti nell'ambito del filone "Osate sognare".

L'evento targato Lions club Maggiolini e dedicato alla pace

Lo scorso 24 maggio, alle 11, nella sede di un importante Istituto Bancario a Legnano si è tenuta la premiazione del Concorso un Poster per la Pace edizione 2023/2024 intitolato “Osate sognare” da parte del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini con la concreta collaborazione del Satellite Naviglio Grande.

La Commissione ha esaminato i lavori

La commissione che ha esaminato i lavori dei concorrenti delle scuole di Parabiago, Villa Cortese e Legnano. Ecco quali istituti hanno partecipato:

-Istituto Manzoni Parabiago: Dirigente scolastico Antonina Mirabile docenti Proff. Francesca Serrao e Laura Carabelli

-Istituto Giovanni XXIII Villa Cortese : Dirigente scolastico prof De Lorenzo Antonino, docente prof. Anna Dell'Olio

-Istituto Bonvesin Legnano : Dirigente scolastico prof Elena Osnaghi, docente prof. Nicoletta Saveri

-Istituto Alighieri Legnano: Dirigente scolastico prof Antonio Trezza; docente Prof Purtusiello Teresa

-Istituto Tosi Legnano: Dirigente scolastico prof Maria Carelli; docente prof Valeria Di Pinto

Ha quindi avuto non poche difficoltà, la giuria a scegliere un solo elaborato per ogni Istituto in quanto i ragazzi hanno prodotto dei lavori veramente molto pregevoli.

In rappresentanza del Presidente del Club Carmelo di Fede il cerimoniere distrettuale Lions Patrizia Guerini Rocco ha portato i saluti del Governatore del Distretto 108Ib1 Alberto Frigerio ed ha comunicato una piccola e semplice parola “Grazie” che pur essendo un termine abusato ben rappresenta la semplicità, la correttezza e l’onestà intellettuale del comportamento dei Lions di tutto il mondo nelle varie campagne sia per la prevenzione contro le malattie che per il supporto economico e non a fronte dei disagi delle comunità.

Il senso dell'iniziativa

Quello andato in scena a Legnano è stato un appuntamento capace sempre di rinnovarsi:

"Col service del Poster per la Pace che si tiene ormai da trentacinque anni, i soci del Club intendono stimolare i ragazzi a porsi nell’ottica del farsi ambasciatori di pace col proprio disegno prendendo posizione a fianco di tutti i ragazzi contro le violenze di cui possono essere vittime i loro coetanei che vivono in luoghi di guerra senza mai poter giocare, ma nascondendosi per non perdere almeno la vita: questa sofferenza deve finire. Purtroppo tutti noi, in diversa misura, siamo responsabili dei patimenti delle nazioni in guerra e specialmente dei bambini e quindi il messaggio che si vuole trasmettere con questo impegno artistico è quello di interrompere la consegna del “premio Nobel di Ponzio Pilato” in quanto maestri del “lavarcene la mani”.

Ecco chi è stato premiato

Alla presenza delle insegnanti sono stati premiati con una fiamma di cristallo blu dal Cerimoniere Distrettuale affiancata dal Past Presidente Giacomo Bergamaschi, dal Past Presidente Ambrogina Pravettoni e dall’Officer incaricato del Poster per la Pace Lions Grazia Cossa gli studenti Alessia Ruggieri, Gaia Dellavedova, Iola Carioni, Paride Migliorini ed Alice Carnovali.

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

L'appuntamento tornerà il prossimo anno

Ringraziando per l’ospitalità la Banca che ha offerto la location per l’evento nella persona dell’area manager Marco Meni si è lanciato l’invito a ripetere l’esperienza del Concorso un POSTER per la PACE che nell’edizione 2024/2025 avrà come titolo “Pace senza limiti".