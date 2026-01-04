Sottoscritta dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello la nuova convenzione con la Croce Azzurra Ticinia Odv della sezione locale, con durata dall’1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, estendendo così a quattro anni la validità dell’accordo rispetto ai tre previsti dalle precedenti convenzioni.

La convenzione e il contributo annuale

«La convenzione prevede, per l’anno 2026 e confermabile per i successivi, l’erogazione di un contributo annuale pari a 10mila euro, oltre alla quota parte del contributo statale destinato ai trasporti dedicati agli alunni con disabilità in possesso dei requisiti, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 comma 496 della Legge numero 231 del 2023 e dei successivi Decreti interministeriali attuativi, che definiranno modalità di ripartizione e durata del finanziamento», spiega il sindaco Arconte Gatti.

L’accordo per l’uso dei locali

Contestualmente è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso dei locali e delle strutture occupate dalla Croce Azzurra Ticinia Odv, anch’esso con durata di quattro anni.

«Le condizioni previste dalla convenzione e dal contratto di comodato sono il risultato della chiara volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere concretamente il prezioso lavoro svolto dai volontari, riconoscendone il ruolo fondamentale nel garantire servizi essenziali alla comunità – afferma il primo cittadino – Attraverso questo accordo, la nostra Amministrazione comunale intende assicurare la disponibilità di strutture idonee, offrire adeguati sostegni economici per la continuità dei servizi di trasporto a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo inclusione, accessibilità e supporto alle fragilità del territorio».