Nuova auto per la Polizia Locale

Operativa la nuova auto della Polizia Locale di Sedriano. «Anche in questo caso non si è trascurata l’opportunità di partecipare a bandi per ottenere risorse utili», sottolinea il sindaco Marco Re. A seguito della domanda inoltrata sul bando regionale per “l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e veicoli destinati alle Polizie locali anno 2025” il Comune di Sedriano ha ottenuto dalla Regione, per l’acquisto del nuovo mezzo, 16.558,45 euro.

I vantaggi

«L’acquisto di questa nuova auto consente di evitare di dare prosecuzione al contratto di noleggio, che risultava particolarmente gravoso, di uno dei mezzi precedentemente in dotazione alla Polizia Locale – spiega il primo cittadino – Grazie dell’impegno, anche sul versante amministrativo, del comandante della Polizia Locale, dei suoi collaboratori e dell’assessore alla Sicurezza Enrico Rigo».