Nuova aula Stem alla scuola secondaria

Innovazione

Un progetto per aiutare gli studenti ad affrontare preparati un mondo ormai dominato dalla tecnologia

Bella novità nella scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Erasmo da Rotterdam di Cisliano , dove è stata inaugurata la nuova aula STEM.

Aula dedicata alla ex vicepreside

Un’inaugurazione particolarmente sentita poiché l’aula è stata dedicata alla ex vicepreside Maria Luisa Beolchi, prematuramente scomparsa lo scorso 3 marzo. La docente è stata celebrata in questa occasione con la dedica dell’aula e con una toccante lettera scritta dai colleghi e letta dal vicesindaco e assessore all’istruzione Luca Durè, in cui si è ricordato come l’ex vicepreside sia stata una vera figura di riferimento per la scuola di Cisliano, una presenza costante e attenta che ha lasciato un ricordo indelebile tanto nel corpo docente quanto negli studenti: “con la tua presenza sempre rassicurante e allo stesso tempo ferma hai saputo creare una grande famiglia”.

Presenti, oltre al vicesindaco Durè, il sindaco Ilaria Mora, l’assessore al bilancio Alessandra Rondi, la dirigente scolastica Alessandra Bertolini, la referente di plesso Roberta Ferrari, i docenti della sceondaria e naturalmente la famiglia Beolchi, che ha assistito con grande commozione all’evento.

Valore didattico all’istituto

L’aula STEM è un elemento che andrà ad aggiungere valore all’offerta didattica della scuola di Cisliano, uno spazio innovativo specialmente attrezzato e dedicato alle scienze (Science), alla tecnologia (Technology), all’ingegneria (Engineering) e alla matematica (Mathematics), progettato per essere flessibile e modulare, così da poter essere adattato alle diverse esigenze didattiche, ed è fornito di attrezzature speciali quali ad esempio le stampanti 3D. Spazio quindi ad attività pratiche e coinvolgenti da fare in gruppo, come esperimenti scientifici, risoluzione di problemi, lavori di progettazione e via dicendo. Obiettivo: promuovere lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e favorire l’interdisciplinarietà e il lavoro di gruppo, aiutando gli studenti ad affrontare preparati un mondo ormai dominato dalla tecnologia.