Nuova attrezzatura ludica al Parco di via Mozart

Inaugurata la nuova attrezzatura ludica riservata ai più piccoli che l’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha scelto di collocare all’interno del Parco di via Mozart. Ieri, martedì 25 marzo 2025, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti e il sindaco Cesare Nai hanno spiegato l’intervento.

“Ci troviamo in un piccolo parco ma molto utilizzato e quindi importante per la vita di tutto il quartiere – ha fatto notare l’assessore Albetti – La posa di questa giostrina si colloca nel quadro di un intervento più ampio, pari a circa 40 mila euro, per questo sono stati 14mila, che comprende la manutenzione e la posa di nuovi giochi in altri parchi della città e in particolare nel parco della Repubblica. Questo è il segno di un’attenzione e un impegno a favore dei cittadini; come amministrazione siamo talvolta condizionati dalle tempistiche imposte dalle procedure, ma in questo caso mi preme ringraziare gli uffici per la sollecitudine con la quale hanno portato avanti la pratica. Più nel dettaglio: abbiamo scelto questo gioco perché è molto più di un semplice passatempo: è un’esperienza educativa, grazie a questo gioco, ogni uscita può trasformarsi in un’avventura ricca di scoperte, movimento e tanto divertimento! La parete di arrampicata, decorata con simpatiche icone di frutta, permette ai bambini di giocare in sicurezza, rafforzando coordinazione e fiducia in sé stessi. Ciascun elemento è stato progettato per incuriosire e incentivare il movimento, rendendo il gioco attivo un’esperienza emozionante. I pannelli sensoriali offrono un mondo di esplorazioni tattili e visive: superfici da toccare, colori brillanti ed elementi interattivi aiutano i bambini a sviluppare le capacità cognitive, migliorando percezione e manualità. Qui ogni piccolo esploratore può liberare la fantasia, inventare storie, giocare di ruolo e creare scenari sempre nuovi. Inoltre, questo gioco è inclusivo, pensato per permettere a ciascuna persona di partecipare alle attività e di trovare il proprio posto all’interno della dinamica del gruppo. Ogni bambino, indipendentemente dalle proprie abilità, può divertirsi e interagire con gli altri in un ambiente stimolante e accogliente. Non è quindi solo un gioco, ma un vero e proprio spazio di crescita, dove i bambini imparano divertendosi. Per questo intervento l’amministrazione ha investito 14 mila euro”.