Nubifragio: insieme per mettere in sicurezza la città di Lainate.

Il nubifragio che si è abbattuto lunedì 24 luglio sulla Lombardia e ha interessato anche il Comune di Lainate ha procurato una serie di danni materiali dovuti principalmente alla caduta di alberi e all’acqua che si è riversata in pochi minuti sulla città. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. L’Amministrazione comunale si è attivata sin da subito per mettere in sicurezza le strade, verificare lo stato degli edifici pubblici a partire dal Nido e dalle scuole dove si stavano svolgendo i centri estivi, è stata disposta la chiusura di via Re Umberto per la caduta di alberi centenari del parco storico (riapertura prevista tra venerdì e sabato), la chiusura del parco della Villa e una serie di altri provvedimenti.

Le parole dell'Amministrazione