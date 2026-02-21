Nozze d’oro per il Corpo Musicale Mascagni

Il nuovo anno si appresta ad essere veramente speciale per il Corpo Musicale Pietro Mascagni di Cisliano. Un calendario ricco di eventi pensato e organizzato, con il patrocinio e supporto del Comune, per festeggiare i primi 50 anni di attività. La musica come filosofia di vita. Dal 1976 al 2026, 50 anni di pentagramma, note, dedizione, concerti, prove e tempo dedicato alla comunità cislianese: quale modo se non quello di festeggiare con ancora più musica?

Una festa per la comunità

«Abbiamo organizzato concerti invitando bande e corpi musicali amici, concerti jazz, eventi di folklore, proiezione di film, incontri con autori… come in questi 50 anni, il filo conduttore è la musica. Ringraziamo di cuore tutti voi che continuate a supportarci, ringraziamo l’Amministrazione Comunale che mai ci fa mancare il supporto, ringraziamo i presidenti, i consiglieri, i bandisti e amici che si sono susseguiti negli anni e hanno contribuito al nostro successo! Grazie a tutti. Non mancate, saranno momenti davvero emozionanti… il nostro regalo per Cisliano» spiegano dal Corpo musicale bandistico guidato dal maestro Pietro Martinoli.

Una tradizione radicata

«Da 20 anni sono bandista, suono il clarinetto – ci spiega Riccardo Giampiccolo consigliere comunale che segue per l’Amministrazione l’organizzazione dei festeggiamenti – Grazie a questa esperienza ho sviluppato un interesse per la musica che è diventato anche la mia professione. Un’esperienza che condivido con il direttore della banda Pietro Martinoli. Grazie a lui sono entrato a far parte di questo straordinario gruppo di persone, alcune sono qui dal giorno della fondazione, e poi entrambi abbiamo fatto della musica il nostro lavoro». La banda per i piccoli Comuni rappresenta la tradizione, un punto di riferimento irremovibile, un tassello del puzzle della storia del paese. «Culturalmente è una realtà importante sempre presente alle cerimonie istituzionali e religiose, è la colonna sonora di mezzo secolo di storia cislianese, una dimensione che va conservata e tutelata – prosegue – Mi preoccupa la mancanza di giovani che si approcciano a questa esperienza, difficile garantire la turnazione, non c’è ricambio e questo rischia di far svanire un patrimonio culturale unico e originale. La banda unisce le varie generazioni di una comunità».

La data ufficiale dell’atto di costituzione della Corpo Musicale è il 24 giugno 1976, quindi il 25 giugno di quest’anno, nell’ambito del tradizionale concerto d’estate la banda e tutti i cittadini celebreranno i 50 anni di storia del Corpo Musicale Pietro Mascagni. Festeggiamenti che saranno distribuite nell’arco di tutto l’anno, con concerti, eventi, incontri per onorare una realtà che rappresenta lo spirito dei cislianesi. Ultimo capitolo il Concerto di Natale il 12 dicembre.