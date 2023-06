Novità al parco di Monzoro

L’amministrazione comunale informa che è entrata regolarmente in funzione la chiusura automatica programmata dei cancelli elettrici del nuovo parco giochi di Monzoro, Cusago, appena completato.

Attiva la videosorveglianza

Per tutti coloro che frequentato l’aera giochi e verde l'orario di chiusura, come da cartelli esposti, è previsto dalle 22.00 alle 07.00. Durante le ore notturne entreranno contestualmente in funzione anche le telecamere di sorveglianza, come deterrente di attivi vandalici o altro.

Per quanto riguarda l'altro parco, dedicato ai bambini più piccoli, è previsto il completamento dell'impiantistica relativa a cancelli e telecamere, entro la fine del mese di Giugno.

Si prevede di completare l'Area cani, con l'installazione di una nuova rete di recinzione, entro la fine del mese di Luglio.