Restyling ricco di colori in paese

Restyling di un’altra pensilina a Monzoro, dopo quella dell’anno scorso di via Gerli, con l’associazione culturale We Run the Streets. Il progetto di street art è finanziato dall’Amministrazione comunale di Cusago.

“Note di colore”: per ora sono tre i progetti

Il progetto prevede la riqualificazione e la valorizzare in chiave artistica del patrimonio pubblico, attraverso interventi di Street art con il coinvolgimento della cittadinanza, in particolare di bambini e ragazzi. Nel 2021, in via sperimentale, si è svolto un intervento analogo che ha determinato la riqualificazione di una pensilina dello scuolabus in via Gerli, a Monzoro, favorendo così il coinvolgimento di bambini e famiglie residenti.

Le attività artistiche, finanziate dall’amministrazione comunale, sono state promosse da «We Run the Streets», un’associazione nata da un collettivo di artisti che realizzano progetti in ambito sociale e scolastico, diffondendo messaggi positivi di integrazione e libertà di espressione artistica e culturale.

Il commento del vicesindaco