La nona edizione della Family Colour di Robecco sul Naviglio si è conclusa con un grande successo: ben 900 partecipanti e 3.200 euro raccolti da destinare alla Parrocchia per il restauro del cinema Agorà.

Novecento partecipanti alla family colour 2025

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e dagli oratori insieme alle associazioni del territorio, ha confermato ancora una volta lo spirito solidale e la forte coesione della comunità robecchese.

Il vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Noè, ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa. «A una settimana dall’evento eravamo poco meno di 400 iscritti. In pochi giorni, compreso il giorno stesso della manifestazione, abbiamo raggiunto quota 900. Un risultato che ci ha permesso di raccogliere una cifra importante da destinare a un progetto significativo per la comunità».

Il ringraziamento per la riuscita dell'evento

Noè ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: i dipendenti comunali, la parrocchia, gli oratori con i loro animatori e volontari, le associazioni ASD Casterno, Tapascione Running Team ASD, Gruppo Podistico La Tigre, Brontolobike ASD, la Pro Loco, gli Amici di Castellazzo, i fotografi, i ragazzi del service, Intersos e naturalmente tutti i partecipanti.

«Il format è lo stesso da anni, ma riesce sempre a coinvolgere e entusiasmare. Organizzare eventi come questo è impegnativo – ha sottolineato Noè – ma la soddisfazione dei partecipanti ripaga ogni fatica».

L’amministrazione comunale ringrazia ancora una volta volontari, associazioni e partecipanti per aver reso possibile una giornata di sport, divertimento e solidarietà, all’insegna dei colori e della condivisione.