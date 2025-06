Notte bianca, previste modifiche alla viabilità

A Legnano arriva la Notte bianca: modifiche per quanto riguarda la viabilità. Tutte le vie interessate da divieti di sosta e circolazione.

Modifiche alla viabilità

In occasione della Notte bianca, in programma sabato 14 giugno, sono diverse le modifiche alla viabilità che interesseranno la zona centrale di Legnano. Il divieto di circolazione per i veicoli, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati, interesserà: dalle 14 di sabato 14 giugno alle 2 di domenica 15 giugno le vie Corridoni, San Domenico e Gigante; dalle ore 16 di sabato 14 giugno alle 2 di domenica 15 giugno via Crispi, via Verdi, largo e via Seprio, via Palestro (tratto da corso Garibaldi a via Lega), corso Garibaldi (tratto da c.so Italia a Vittoria), piazza Europa, piazza Raul Achilli.

Divieti di sosta: ecco dove

Il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, interesserà: dalle ore 12 di sabato 14 giugno alle 2 di domenica 15 giugno via San Domenico, via Gigante, piazza Don Luigi Sturzo (parte rialzata e vie laterali ad eccezione lato via Giolitti), piazza Castelfidardo, via Corridoni, corso Garibaldi (tratto da corso Italia via della Vittoria), piazza Achilli Raul (dal civico 1 al civico 3), largo e via Seprio, via Verdi, via Crispi e piazza Europa. Si ricorda che, in caso di maltempo, la Notte bianca sarà spostata a domenica 15 giugno e i divieti, negli stessi orari, avranno validità fra domenica e le prime ore di lunedì 16 giugno.