Nonna Franca compie 100 anni: "Il segreto? Prendersi cura di sé"

Nonna Franca compie 100 anni. E' nata a Rho il 18 dicembre 1923, Reschini, residente alla casa di riposo Colleoni di Castano Primo.

Una vita di sacrifici

Da sempre casalinga, Franca ha trascorso una vita segnata dagli importanti sacrifici fatti per la sua famiglia specie dopo la prematura scomparsa del marito. Quattro figli, cinque nipoti. E poi il sorriso, la voglia di fare, l'impegno e il sogno di veder realizzati i propri cari. E' questo l'elisir della longevità di nonna Franca, che lunedì ha ricevuto la visita del sindaco castanese Giuseppe Pignatiello. Nella struttura che la ospita lavora la figlia nonché direttrice Rita Barazzi che ha riavvolto il nastro dell'esistenza della super nonna.

«Al momento mia mamma risiede alla casa di riposo Colleoni, di cui peraltro sono direttrice - racconta Rita - Noi siamo originari di Rho. Mia mamma è rimasta vedova da giovane e ha cresciuto 4 figli. Tutti siamo stati educati nel segno della perseveranza nello studio e i risultati hanno dato ragione a mamma Franca. Che negli ultimi tempi, pur rimanendo sempre lucida, ha perso un po' la sua autonomia. E per questo ho deciso di accorciare le distanze e averla vicina a me». Rita e Franca si incontrano ogni giorno. «Credo faccia bene ad entrambe restare vicine».

Un presente all'insegna della serenità

Mia mamma, ha continuato la direttrice, «ha voluto fortemente che completassimo gli studi. Ha superato la seconda guerra mondiale e si è quindi dedicata al focolare domestico con un'indomita passione». Un presente il suo che è diventato sinonimo di serenità. «Alla Colleoni si trova bene. Ogni mattina mi vede passare in reparto. Fa cose che quando era da sola non faceva. Il tutto in un contesto di coinvolgimento, ludico. Ha le sue amiche, ha il personale. Ha tutto quello che le serve per essere felice. Dalle feste legate a Natale e Pasqua, ai nonni alla Giobia, è tanta l'attenzione degli operatori affinché i nostri nonni, mia mamma compresa, possano trascorrere ore di felicità».

"Un traguardo speciale raggiunto grazie all'essersi presa cura di sé"

Sempre Rita prova ad individuare il segreto della longevità di sua madre: «Penso che mia mamma abbia raggiunto questo traguardo speciale grazie ad una giusta dose di sano egoismo, grazie al fatto di essersi sempre presa cura di sé. E' sempre stata attenta a se stessa, anche noi nei suoi confronti, Sana anche nelle abitudini alimentari. Niente di particolare, una fibra forte, una sola patologia seria, che è riuscita a superare, e la voglia di guardare avanti. Quando qualcuno le chiede quanti anni abbia, lei risponde 100, ma voglio raggiungere quota 200 e poi 300. Vuole stare bene». Non sono mancati i ringraziamenti che Franca ha rivolto al primo cittadino sulla scia della visita ricevuta.

Il grazie al sindaco Pignatiello per la visita ricevuta

«E' gentile e simpatico. Ho gradito la sua visita. Poi ad un certo punto è dovuto andare via per impegni, aveva molto da fare, ma l'ho ringraziato di essere passato a trovarmi in un giorno tanto significativo per me e la mia famiglia».