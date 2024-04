Nonna Anna compie 100 anni e celebra l'elisir di lunga vita: "E' la pazienza"

Cent'anni e non sentirli. Lo sa bene Anna Taccone che nei giorni scorsi ha spento appunto le sue prime cento candeline. Un matrimonio e la vita trascorsa prima nei campi, raccogliendo il riso, e poi nella ristorazione vera e propria. Oggi vive nella casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, dove ha fatto incetta di auguri in occasione di questo speciale traguardo.

I cenni biografici

Taccone è nata a Vercelli il 17 aprile 1924 e nei giorni scorsi ha festeggiato questo speciale traguardo. E' accaduto nella Rsa castanese San Giuseppe, dove era presente, tra gli altri, il figlio della centenaria. Ha abitato a Busto Arsizio per poi fare ingresso nella Rsa nel dicembre del 2021. Qui sta trascorrendo le sue giornate. Ma nei giorni scorsi l'atmosfera era più magica del solito.

I festeggiamenti e la sua vita centenaria

Durante i festeggiamenti sono state ripercorse le istantanee della sua vita. A partire dal suo primo lavoro all'età di 13 anni, quando faceva la mondina, un lavoro - oggi praticamente scomparso - che consisteva nel preparare gli ettari di terra per la semina del riso. In questo modo riusciva a dare mano ai suoi genitori nell'alleggerire il carico delle spese a cui far fronte. Dopodiché la stessa ha conosciuto il marito a una veglia. I due si sono innamorati e, dopo la guerra, sono convolati a nozze. Hanno quindi aperto insieme un ristorante storico di Milano, riscuotendo moltissimo successo. La sua passione per il lavoro si può definire incrollabile, e lo è stata soprattutto nel periodo in cui gestiva l'attività nella ristorazione.

"L'elisir di lunga vita? E' la pazienza"

Sull'elisir di lunga vita, lei, che è ancora lucida e cammina, lo ha individuato nella "pazienza", nel "saper fare talvolta un passo indietro" e nel non aver rancori, i principali ingredienti".