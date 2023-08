Nonna Angela spegne 100 candeline: "Il segreto? Non fermarsi mai"

A Castano Primo Angela Richiedei, detta "Nora", festeggia i suoi 100 anni e rivela l'elisir di lunga vita: "Non stare mai fermi".

Il compleanno della centenaria

Festa grande in casa Noè, a Castano Primo, per il centenario di nonna Angela. Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, la donna ha spento le sue 100 candeline attorniata dall'affetto dei suoi cari, i figli Gabriella e Dario Noè insieme agli altri familiari. A farle visita, porgendole i migliori auguri per il traguardo raggiunto, è stato anche il sindaco Giuseppe Pignatiello. Nella sua abitazione sono giunti a sorpresa diversi amici. Gli invitati hanno mangiato una fetta di torta dopo che Angela, nota in paese come "Nora" (per via del suo secondo nome Eleonora, ndr), ha quindi spento le candeline. Ha ringraziato tutti per la visita ricevuta e, nel pomeriggio, ancora col sorriso negli occhi è tornata alla sua routine.

La biografia di Angela

Origine bresciane, Angela ha messo piede per la prima volta in paese sul finire della seconda guerra mondiale. Ha conosciuto suo marito e si è sposata. Insieme hanno avviato un'attività di autoriparazione. Lei ha proseguito da dipendente, poi le è subentrato un socio. Dopodiché è stato Dario, il figlio, insieme alla sorella a prendere in mano le redini dell'attività omonima.

"Un carattere forte e tanta voglia di fare"

Dal punto di vista caratteriale, la centenaria è una persona dotata di grande voglia di fare.