Non solo teatro ma anche un rilancio sociale

Quest'anno Restate in Città si fa ancora più vicino ai cittadini. L’amministrazione comunale di Abbiategrasso ha deciso infatti di portare gli eventi della rassegna non solo nel suggestivo cortile del Castello, ma anche in luoghi simbolo della nostra comunità. Un segnale forte, un abbraccio culturale per tutti, soprattutto per quei quartieri che più necessitano di attenzione e di un riscatto sociale.

Eventi fuori dal Castello

E proprio per questo, il primo appuntamento fuori dal Castello sarà nel cuore del quartiere Folletta sabato 14 giugno 20255.. Un quartiere che negli ultimi anni è segnato da diversi problemi di naturale sociale, disagi che si riflettono anche sulle lamentele dei suoi cittadini che chiedono un’ attenzione maggiore da parte delle istituzioni. Questo è un primo segnale, che vuole essere l’inizio di una nuova fase.

Cultura per arginare il disagio

“L’argine all’insicurezza e al degrado in questo caso possiamo essere noi – dice con forza l’assessore alla Cultura e vicesindaco Beatrice Poggi- perché grazie ad un’iniziativa culturale si creino le condizioni perché i cittadini si riprendano i loro spazi. Invito tutti, domani, sabato alle 18 al Parco della Folletta per un’esperienza teatrale, rivolta in particolare alle famiglie e ai più giovani. Questo evento rappresenta un'occasione straordinaria per immergersi nello spettacolo e, al tempo stesso, per contribuire attivamente al benessere sociale del nostro territorio. Non mancate!”

Preparatevi dunque a un pomeriggio incantato alla Folletta con il Teatro dei Navigli che porterà in scena uno spettacolo unico e coinvolgente: "Favole Di Esopo Al Chiar Di Viola".

Un momento che unisce la magia delle storie più famose con la potenza espressiva della musica dal vivo. Vedrete in scena la talentuosa Michela Lo Preiato, che darà vita alle favole attraverso un linguaggio prettamente mimico, mentre le melodie suggestive di Kirill Vishnyakov alla viola vi accompagneranno in un viaggio sonoro indimenticabile.

Sotto la regia di Luca Cairati, corpo e musica si fondono in un duetto ritmico che saprà essere a tratti comico e a tratti profondamente poetico. L'obiettivo? Avvicinare il pubblico dei più giovani a linguaggi e ritmi inconsueti, mettendo la viola al centro della scena in uno spettacolo che saprà sorprendere e divertire. Ingresso libero. In caso di pioggia l'evento si terrà presso l'Auditorium dell'ex Convento dell’Annunciata.