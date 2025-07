Non riceve la posta da quattro mesi

DISSERVIZI

La rabbia di un commerciante di Lainate: "Non mi consegnano le ricevute bancarie, un problema per il mio lavoro"

Il postino suona sempre due volte ma a Barbaiana di Lainate, in modo particolare in via Sempione a ridosso con i comuni di Rho e Pogliano Milanese sembra proprio di no. A denunciare la cosa Valentino Sada titolare del negozio di ottica di via Sempione che da 4 mesi, non riceve più la corrispondenza, in modo particolare le ricevute bancarie.

E' un grosso problema per il mio lavoro

«E’ un grosso problema - spiega il commerciante lainatese - che sta creandomi disagi con il lavoro. Non ricevendo le ricevute bancarie non posso effettuare i pagamenti e sto ricevendo solleciti da parte dei fornitori» Un problema che sembra essere nato con il cambio di portalettere. «Prima non c’erano mai stati problemia da quando è stato fatto il cambio, la nuova ragazza che passa per consegnare la posta dice di non avere nulla. E quattro mesi sono davvero tanti»

Il commerciante prima di rivolgersi a Settegiorni ha fatto visita al centro smistamento delle poste di Nerviano che coordina l’attività sul territorio di Lainate.

La replica di Poste Italiane: "Non ci sono anomalie, qualche rallentamento può essersi verificato"

«Ho esposto il problema al direttore senza però ottenere nulla - spiega il commerciante lainatese - La situazione non è per nulla cambiata e i problemi persistono ancora».

Sulla vicenda abbiamo sentito anche la versione della Poste.