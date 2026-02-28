Tragedia

Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni investito sulla SS 336

Il giovane è stato travolto sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936.

Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni investito sulla SS 336

28/02/2026 alle 15:19

Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni che questa mattina, pochi minuti dopo le 10:30, è stato investito sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936, residente a Cuggiono.

E’ deceduto l’operaio investito sulla SS336

Purtroppo, a causa delle ferite riportate, il giovane è deceduto nonostante i soccorsi. Si tratta di un ragazzo nato a Milano di origine macedone, lascia una moglie e quattro figli piccoli, di cui uno nato quest’anno. L’incidente è accaduto pochi minuti dopo le 10:30, il giovane è stato investito sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936, residente a Cuggiono. Immediatamente era scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Magenta. Il giovane era impegnato con altri colleghi lungo la SS 336 per eseguire dei lavori quando è stato travolto.

 

Tu cosa ne pensi?