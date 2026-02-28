Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni investito sulla SS 336

Non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni che questa mattina, pochi minuti dopo le 10:30, è stato investito sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936, residente a Cuggiono.

E’ deceduto l’operaio investito sulla SS336

Purtroppo, a causa delle ferite riportate, il giovane è deceduto nonostante i soccorsi. Si tratta di un ragazzo nato a Milano di origine macedone, lascia una moglie e quattro figli piccoli, di cui uno nato quest’anno. L’incidente è accaduto pochi minuti dopo le 10:30, il giovane è stato investito sulla SS 336 Diramazione del tratto A4 Malpensa, all’altezza di Mesero Nord, da un automobilista classe 1936, residente a Cuggiono. Immediatamente era scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Magenta. Il giovane era impegnato con altri colleghi lungo la SS 336 per eseguire dei lavori quando è stato travolto.