Nominato il nuovo assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata: è Angelo Gini

Nella giornata di ieri, giovedì 6 novembre il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini ha nominato il nuovo assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata: si tratta di Angelo Gini. La nomina andrà a riempire il posto lasciato vacante dopo il ritiro delle deleghe dell’ex assessore Roberto Cassani.

Nominato nuovo assessore a Vittuone: è Angelo Gini

Gini, classe 1975, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa edilizia, ed è residente a Santo Stefano Ticino, dove dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di assessore all’Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Urbanistica (per il solo quinquennio 2004-2009). Inoltre, è attualmente consigliere comunale di minoranza e membro della Direzione Regionale e Nazionale di due importanti associazioni di rappresentanza delle Cooperative edilizie.

Contestualmente alla nomina di Gini, sono state redistribuite alcune deleghe. All’assessore Angelo Poles, infatti, in aggiunta alle deleghe già ricoperte, sono stati affidati: Lavori pubblici, Viabilità, Impianti sportivi, Cimitero e Manutenzioni. Il neo assessore, invece, si occuperà di Territorio e Ambiente, Urbanistica e Edilizia privata. Questo il commento del sindaco Bonfadini: