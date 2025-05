Nominati due nuovi componenti del Cda di Fondazione Palio

Nominati, mercoledì 7 maggio, i due nuovi componenti di Fondazione Palio Ets. Il Comitato di indirizzo ha indicato il nome di Giuseppe Scarpa e, per la quota rosa, Francesca Mineo.

Il nuovo Cda, al completo a meno di tre settimane dal Palio, si è subito riunito in Sala degli Stemmi nel comune di Legnano, la mattina di giovedì 8 maggio. A dare il benvenuto ai nuovi membri il presidente Luca Roveda: «Benvenuti a Francesca e Giuseppe - ha esordito il presidente Luca Roveda -. La riunione odierna del Consiglio di Amministrazione segna un momento importante per la nostra Fondazione. Con l’ingresso di due nuovi membri si rafforza ulteriormente la rappresentatività e la pluralità di visioni. Ai nuovi consiglieri va il mio personale benvenuto, certo che sapranno contribuire con competenza e passione alla crescita del nostro progetto culturale e sociale. Il Palio non è solo memoria e tradizione, ma anche futuro e innovazione e questo futuro lo si costruisce insieme».

I due nuovi componenti del Cda

Giuseppe Scarpa, classe 1965, è volto noto in città come imprenditore e presidente di Confindustria Altomilanese dal 2015 al 2019. Da luglio sarà anche presidente del Rotary Castellanza. Nel mondo del Palio, ha ricoperto la carica di Scudiero, di Capitano e di Gran Priore della Contrada San Magno.

«Sono molto contento di ricoprire questa carica - il commento di Giuseppe Scarpa -, soprattutto perché nominato dal Comitato di indirizzo, un organo fondamentale per il Palio di Legnano, che dà continuità alla tradizione e alla storia del Palio. Cercherò di dare la mia esperienza acquisita non solo nel mondo del Palio, ma anche come imprenditore, per cercare di migliorare questa manifestazione e dargli sempre maggior interesse e visibilità anche al di fuori del nostro territorio».

Francesca Mineo, avvocato legnanese, classe 1974, è attualmente organo di controllo e organismo di vigilanza della Fondazione Sant’Erasmo di Legnano e socia della Famiglia Legnanese. Nel mondo del Palio, è stata castellana della Contrada Sant’Erasmo.

Il commento dopo la nomina

«Sono contenta di aver ricevuto questo mandato - sottolinea Francesca Mineo -, della fiducia che hanno riposto in me. La mia speranza è quella di dare un contributo, sia professionale sia come donna di Palio con una grande passione per la nostra manifestazione».

Il Cda, durante la riunione, ha accertato l’assenza delle cause di incompatibilità dei due nuovi membri. Eletto inoltre nuovo vice presidente Alberto Romanò, come segno di continuità all’interno della Fondazione.

La Fondazione Palio ha infine conferito alla Prof.ssa Mariapia Garavaglia il titolo di Presidente Onorario in riconoscimento del suo ruolo di primo presidente della neo-costituita Fondazione ETS.